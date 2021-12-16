Купить права на вездеход

Способов незабываемо провести отпуск или выходные — множество, и это не обязательно отдых у бассейна или платные экскурсии. Любители активного отдыха в любое свободное время, независимо от погоды и сезона, планируют покорять бездорожье за рулем вездехода. Преодоление пересеченной местности на самоходных машинах высокой проходимости набирает популярность: новые эмоции, отсутствие транспорта и людей, то, чего так не хватает в больших городах. Чтобы отдых состоялся, стоит заранее получить права на вездеход: вдали от оживленных дорог тоже проверяют наличие водительских удостоверений. При оформлении прав на внедорожный вид техники важно знать категорию транспортного средства, на котором планируется испытать драйв. Выдачу удостоверений на управление, регистрацию спецтехники курирует Гостехнадзор.

При оформлении прав на вездеход, обратите внимание на категории, которые нужны для вождения вездехода, в зависимости от типа ТС:

АIII — вездеходы, масса которых больше 3,5тт.

— вездеходы, масса которых больше 3,5тт. АIV — вездеходы-внедорожники в которых больше 8 пассажирских мест.

— вездеходы-внедорожники в которых больше 8 пассажирских мест. В — колесные и гусеничные самоходные машины, двигатель до 25,7 кВт.

— колесные и гусеничные самоходные машины, двигатель до 25,7 кВт. С — колесные вездеходы с двигателем 25,7 – 110,3 кВт.

— колесные вездеходы с двигателем 25,7 – 110,3 кВт. Д — колесные вездеходы, мощность двигателя более 110,3 кВт.

— колесные вездеходы, мощность двигателя более 110,3 кВт. Е — Гусеничный внедорожный транспорт, мощность от 25,7 кВт.

Если вездеход уже приобретен, то определиться с категорией, которую предстоит открыть, несложно. В случае аренды внедорожного транспорта, узнать категорию ТС можно при бронировании техники.

Как получить права на вездеход

Подать заявление на оформление прав на вездеход могут граждане, у которых отсутствуют ограничения на управление спецтехникой, возраст водителя зависит от категории транспортного средства. Желающий получить права на вездеход предпринимает следующие шаги:

Пройти обучение. Выбрать учебное заведение, получившее лицензию на обучение трактористов –машинистов. Продолжительность учебного курса зависит от программы и учебного заведения, в среднем — от двух недель до месяца. Сдать экзамены (теория и практика) в Гостехнадзоре. К оценке практических навыков будущие машинисты допускаются после успешной сдачи теории. Три провала на экзамене отодвигают получение прав на вездеход на неопределенный срок, а водитель вынужден повторно пройти курс переквалификации. Получить заключение медкомиссии. Медики проводят осмотр, дают заключение об отсутствии противопоказаний на управление самоходными машинами.

Официальное получение прав на вездеход требует вовлеченности в процесс. Как правило, планы на поездку обрушиваются внезапно, времени на поиск курсов, и учебу не остается. Если учесть, что удостоверения на управление самоходным внедорожником выдаются при наличии водительского удостоверения и стажа управления авто от года, можно предположить, что в процессе обучения не будет ничего нового. Оптимальное решение в такой ситуации — купить права на вездеход по приемлемой стоимости в короткий срок.

Выгодные условия и быстрая доставка Условия Стоимость 22000 ₽

Срок производства от 2 дней

Потребуется фото, разворот паспорта и аванс 2500 ₽ Доставим в любой город РФ от 1 дня Потребуется ФИО, город и индекс

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Преимущества заказа у нас: Приемлемая цена 22000 ₽ Небольшой аванс в 2500 ₽ Все категории и допуски Оформление до 48 часов Доставка до двери по всей территории РФ

Купить права на управление вездеходом

Покупка удостоверения машиниста на управление самоходной внедорожной техникой — оптимальное решение для тех, кто хочет получить желаемый результат и сэкономить время. Отправка запроса займет 10 минут, дождитесь звонка менеджера, чтобы подтвердить покупку прав на вездеход. Во время звонка менеджер уточнит детали заказа, проконсультирует по выбранной категории, подскажет другие варианты. Выбирая услугу «купить права на вездеход», можно выбрать не одну категорию ТС, количество не влияет на итоговую стоимость заказа. Мы не требуем полной оплаты до выполнения заказа: после согласования заказчик переводит аванс, остальную сумму перечисляют, когда согласованы оформленные права на управление вездеходом по предоставленным фото- и видеоотчетам.

Удостоверение тракториста – машиниста изготавливается на бланке Госзнак, с соблюдением степеней защиты. Документу присваивается идентификационный номер, который уже внесен в базу Гостехнадзора. Права на вездеход легко пройдут проверку в надзорных органах, не вызовут вопросов при осмотре. Купить права на вездеход легко: заполните заявку на сайте, ожидайте доставку комплекта документов.

1. Заявка Заполните электронную форму заявки Заполните электронную форму заявки Заполнить форму 2. Консультация Получите юридически грамотную поддержку менеджера, внесите предоплату и ожидайте изготовления до 48ч Получите юридически грамотную поддержку менеджера, внесите предоплату и ожидайте изготовления до 48ч 3. Покупка Проверьте изготовленные права на подлинность/легальность и оплатите оставшуюся сумму Проверьте изготовленные права на подлинность/легальность и оплатите оставшуюся сумму 4. Получение Получите права, заключение медкомиссии, экзаменационную карточку и свидетельство о прохождении курсов Получите права, заключение медкомиссии, экзаменационную карточку и свидетельство о прохождении курсов

Кроме удостоверения машиниста, заказчик получает:

Сертификат о прохождении курсов в профессиональном учебном заведении;

Экзаменационную карточку, подтверждающую прохождение этапов итогового тестирования;

Заключение медицинской комиссии об отсутствии противопоказаний к получению прав.

Выбирая услугу оформления прав на вездеход, водитель избавляет себя от поисков учебных курсов с удобным расписанием, походов в поликлинику, переживаний о результатах экзаменов. Нажмите кнопку «купить права», и не придется собирать комплект справок и квитанций, заполнять заявление, терять время в очередях. Менеджеры работают ля того, чтобы заказчики заранее спланировали активный отдых без неприятных последствий.