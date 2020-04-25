Купить права на трактор

Трактор — транспортное средство, сесть за руль которого без прав, чтобы выполнять прямые обязанности, передвигаться по дорогам общего назначения не разрешается. Выдачей прав на управление трактором занимается Гостехнадзор, поскольку это спецтехника, самоходная машина. Водителей, которых не поджимают сроки, не пугает перспектива провести несколько месяцев за партой учебного заведения — ждет преподаватель теории и инструктор по вождению.

Оптимальный вариант для тех, кто ценит время и не хочет упускать поступившее предложение о работе — купить права тракториста на сайте, заполнив приложенный бланк заказа.

Удостоверение тракториста-машиниста повышает востребованность водителя на рынке труда, т.к. позволяет управлять любыми видами сельскохозяйственных и самоходных машин: ТС с независимым приводом (механические безрельсовые машины). При желании занять интересующую вакансию в короткий срок, повысить квалификацию, получить дополнительный источник дохода, предлагаем купить удостоверение тракториста.