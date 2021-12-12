Купить права на комбайн

Специальная зерноуборочная машина комбайн требует от водителя наличия удостоверения машиниста комбайна категории F. Сельскохозяйственная машина — многофункциональный вид спецтехники, способна жать, молотить и веять без привлечения дополнительных единиц техники. Получить права на управление комбайном можно обратившись с заявлением в Гостехнадзор. Работа водителя комбайна заключается не только в управлении сельхозмашиной, но и в следующих навыках: Поддержание узлов машины в исправном состоянии;

Уметь исправить поломку на месте;

Уметь отследить состояние почвы. Практические навыки управления спецтехникой нарабатываются годами, а способность определить поломку сложной техники по звуку работающего двигателя не привьют ни в одном учебном заведении, куда обращаются при желании получить права на комбайн.

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Оформление удостоверения комбайнера

Стать обладателем удостоверения машиниста комбайна, категория F, можно обратившись с заявлением в Гостехнадзор. Будущему комбайнеру на момент подачи заявления исполнилось 17 лет. Чтобы получить права на комбайн, водителю предстоит пройти традиционные этапы:

Обучение. Подбор аккредитованного учебного заведения, ведущего набор на курсы машинистов комбайна. В зависимости от учебного заведения и наличия удостоверения тракториста – машиниста, срок квалификационных курсов варьируется. Желающие получить права комбайнера во время учебных курсов изучают основы безопасности работы с сельхозтехникой, ПДД, техническое устройство сельскохозяйственной спецтехники, практические навыки вождения, устранения мелких дефектов. Теория преподается на базе учебного заведения, практика — на обустроенных полигонах. Квалификационные экзамены. Теория принимается в Гостехнадзоре или в учебном заведении, практические навыки оцениваются на полигоне. К проверке навыков управления сельхозмашиной курсант допускается после успешной сдачи теоретической части экзамена. После трех неудачных попыток сдать экзамен для оформления прав на комбайн водитель отправляется на повторное обучение. Медкомиссия. Врачи проведут осмотр и дадут заключение об отсутствии ограничений к работе на спецтехнике.

Учебный процесс требует от водителя полной отдачи: подстроиться под расписание занятий, успеть после работы на отработку маневров. Систематическое напряжение, недостаток сна и волнение пере предстоящим экзаменом сказываются на результатах тестирования. С каждой пересдачей желаемая работа отодвигается на неопределенный срок, а уверенность в профессионализме исчезает. Чтобы не упустить появившуюся вакансию, выход есть: купить права на комбайн. Альтернативное решение для тех, кто привык быстро принимать решения и не хочет упускать шанс изменить жизнь, попробовать себя в новой профессии. Покупка удостоверения машиниста комбайна избавит водителя от волнения на экзамене, посещения поликлиники и долгих часов выслушивания теории в учебном классе.

Преимущества заказа у нас: Приемлемая цена 22000 ₽ Небольшой аванс в 2500 ₽ Все категории и допуски Оформление до 48 часов Доставка до двери по всей территории РФ

Как заказать права на комбайн

Желание купить права на управление комбайном легко объяснить нехваткой времени и стремлением найти устойчивый источник дохода. Если есть опыт работы с сельхозтехникой, а поддержание сложных машин в исправном состоянии не составляет труда — лекции после работы не принесут ничего нового. Оформление заявки на сайте потребует не больше 10 минут, остальное сделает наш сотрудник. Отправьте запрос, сотрудник обработает поступившую информацию и позвонит, чтобы уточнить детали заказа: персональные данные водителя, адрес доставки комплекта документов. Как только заказ утвержден, водитель получает реквизиты для перевода аванса. Остальную часть суммы ждем после того, как клиент утвердит оформление прав на комбайн по полученным фото- и видеоотчетам. Удостоверение машиниста комбайна изготавливается на бланке государственного образца, присутствуют необходимые степени защиты.

Правам комбайнера присваивается идентификационный номер, который вносится в базу Гостехнадзора и ГИБДД, что гарантирует прохождение проверок в надзорных органах. Права на комбайн действительны в течение 10 лет со дня получения. По окончании срока права обмениваются на новые, экзамены сдавать не придется.

1. Заявка Заполните электронную форму заявки Заполните электронную форму заявки Заполнить форму 2. Консультация Получите юридически грамотную поддержку менеджера, внесите предоплату и ожидайте изготовления до 48ч Получите юридически грамотную поддержку менеджера, внесите предоплату и ожидайте изготовления до 48ч 3. Покупка Проверьте изготовленные права на подлинность/легальность и оплатите оставшуюся сумму Проверьте изготовленные права на подлинность/легальность и оплатите оставшуюся сумму 4. Получение Получите права, заключение медкомиссии, экзаменационную карточку и свидетельство о прохождении курсов Получите права, заключение медкомиссии, экзаменационную карточку и свидетельство о прохождении курсов

В стоимость услуги покупки прав на комбайн входит комплект сопроводительных документов:

Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации;

Экзаменационная карточка водителя;

Заключение медицинской комиссии.

Срок изготовления удостоверения машиниста комбайна — не дольше 5 дней, срок доставки зависит от удаленности получателя прав. Мы знаем, купить права хотят те, кому дорог каждый день, поэтому соблюдаем сроки, заявленные при согласовании заявки. Купить права на комбайн легко: отправьте заявку и дождитесь звонка, остальное мы сделаем сами, пока вы просматриваете высокооплачиваемые вакансии.