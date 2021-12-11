Купить права категории ТБ

Управлять общественным транспортом — большая ответственность, водители городских маршрутов должны уметь выходить из кризисных ситуаций и не терять самообладание сталкиваясь с техническими сложностями. Если у вас крепкие нервы, не боитесь высокого напряжения, а ответственность за пассажиров в салоне не пугает, оформите права на троллейбус и приступайте к работе. Троллейбус — колейный городской транспорт, работает от электричества, признан более экологичным, чем трамвай. До 2016 года отдельной категории в водительском удостоверении не было, ставилась особая отметка «водитель троллейбуса». С 2016 года, после приведения удостоверений к международным стандартам, в правах появилась отдельная отметка ТБ, для получения которой кандидаты в водители троллейбуса проходят бучение и сдают квалификационные тесты.

Оформить троллейбусные права

Заявки на курсы принимаются от лиц, которым исполнился 21 год, получено заключение психолога о профпригодности. Психолог проводит тестирование, чтобы выяснить степень стрессоустойчивости кандидата, умение принимать здравые решения в критической ситуации, не терять концентрацию внимания при наличии отвлекающих факторов. Чтобы получить права на управление троллейбусом, можно действовать по следующему алгоритму:

Пройти медкомиссию и получить заключение об отсутствии ограничений к работе на общественном транспорте. Найти аккредитованный учебный центр, который проводит набор на курс водителя троллейбуса, подать заявку на обучение. Прослушать курс теории

Обучающий курс длится в течение полугода, занятия проходят не в качестве вечерних курсов, которые планируется посещать после работы. Лекции читаются в течение рабочего дня, поэтому получить права на троллейбус, отпрашиваясь вечерами с работы не получится.

Учебный процесс для будущих водителей троллейбусов в автошколе состоит из четырех блоков:

Теория ПДД, основы медицинских знаний, безопасности движения на дорогах, изучение систем управления ТС. Практика Занятия на тренажере под присмотром инструктора, изучение принципа управления троллейбусом. Продолжительность 45 дней. Экзамен Экзамен в ГИБДД, теоретическая часть. Стажировка 45 дней практики на городском маршруте в компании инструктора.

Учеба ведется в течение 6 месяцев, в идеале — получить направление с будущего места работы, и получать стипендию за счет предприятия.

Для того чтобы сдать экзамен по вождению, курсанту придется продемонстрировать следующие навыки:

Выезд из депо;

Остановка, разворот ТС;

Пересечение железнодорожных и трамвайных путей;

Экстренное торможение, набор скорости.

Не каждый водитель, ищущий лучшее место работы располагает такой роскошью, как полгода свободного времени, которое хочется посвятить учебе. В таких случаях есть альтернативный вариант получить новую специальность: купить права на троллейбус. Заполните заказ на сайте и не придется ждать до получения прав, переживать за итоговый экзамен и откатывать под присмотром инструктора после прохождения экзамена в ГИБДД.

Выгодные условия и быстрая доставка Условия Стоимость 27000 ₽

Срок производства от 2 дней

Потребуется фото, разворот паспорта и аванс 2500 ₽ Доставим в любой город РФ от 1 дня Потребуется ФИО, город и индекс

Почта доставит первым классом или ЕМС

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Купить права на управление троллейбусом

Покупка водительских прав — современное решение водителя, который стремится успеть найти свое место. Получение водительских прав на троллейбус легко ускорить: отправьте заявку, дождитесь звонка нашего сотрудника.

1. Заявка Заполните электронную форму заявки Заполните электронную форму заявки Заполнить форму 2. Консультация Получите юридически грамотную поддержку менеджера, внесите предоплату и ожидайте изготовления до 48ч Получите юридически грамотную поддержку менеджера, внесите предоплату и ожидайте изготовления до 48ч 3. Покупка Проверьте изготовленные права на подлинность/легальность и оплатите оставшуюся сумму Проверьте изготовленные права на подлинность/легальность и оплатите оставшуюся сумму 4. Получение Получите права, заключение медкомиссии, экзаменационную карточку и свидетельство о прохождении курсов Получите права, заключение медкомиссии, экзаменационную карточку и свидетельство о прохождении курсов

Не бойтесь ошибиться в заполнении бланка — менеджер во время звонка уточнит все детали, проконсультирует о сроках выполнения, уточнит способ оплаты.

Будущий водитель троллейбуса вносит предоплату после подтверждения заказа, запускается процесс изготовления удостоверения. По завершении, мы присылаем заказчику фото и видео отчет, по которому будущий владелец удостоверения оценивает качество и правильность внесения данных. Водительское удостоверение изготавливается на бланке Госзнака, присутствуют утвержденные степени защиты, присвоен идентификационный номер. Права на троллейбус легко пройдут проверку по действующей базе ГИБДД, не вызовут вопросов при визуальном осмотре. После согласования результата принимаем полную оплату заказа, формируем доставку по указанному адресу. Срок изготовления водительских прав на троллейбус — 5 дней, срок доставки зависит от удаленности адреса получателя.

Оформляя заявку, чтобы купить права на троллейбус, в комплекте получаете:

Заключение медицинской комиссии.

Сертификат о прохождении квалификационных курсов.

Экзаменационная карточка.

Заполните заявку, а мы сделаем так, чтобы вы приступили к новой работе через неделю.

Преимущества заказа у нас: Приемлемая цена 27000 ₽ Небольшой аванс в 2500 ₽ Бланк ГОСЗНАК Доставка до двери по всей территории РФ Оформление до 48 часов

Выбор компании для покупки троллейбусных прав — деликатный вопрос. Мы дорожим своей репутацией, поэтому предоставляем клиентам комплект сопроводительных документов, соблюдаем сроки выполнения заказа. Воспользуйтесь предложением «Купить права на троллейбус» и можете с уверенностью планировать трудоустройство по новой специальности. Заполните заявку и сможете приступить к работе без психологических тестов, изнуряющих часов занятий в классах и тренажерных залах.