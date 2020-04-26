Купить права категории Е на прицеп

Категория Е — не отдельная категория водительских прав, а обозначение подкатегории, которая добавляется к любой, ранее полученной и отмеченной в водительском удостоверении, при условии водительского стажа от 1 года. Полученная подкатегория дает водителю право управлять транспортным средством с прицепом, разрешенная масса которого превышает 750 кг.
Если прицеп легче — дополнительные обозначения в правах не нужны, проходить обучение и повышать водительское мастерство не требуется.
Получить права на управление автомобиля с прицепом требуется по той причине, что прицепное устройство с массой, превышающей 750 кг влияет на траекторию транспортного средства. Управлять автопоездом сложнее, чем транспортным средством любой категории без дополнительной нагрузки: автопоезд ведет себя иначе на неровном дорожном покрытии, в гололед, требует определенных навыков парковки и маневрирования. Неопытный водитель по незнанию не учитывает этого факта, что приводит к созданию аварийной ситуации.
Водитель, решивший повысить квалификацию и сесть за руль машины –тягача с тяжелым прицепом, обязан пройти теоретическое обучение в автошколе, откатать положенные часы в компании с инструктором по вождению, собрать медицинские справки, и, как результат, получить подкатегорию Е в новом водительском удостоверении.
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Получить водительское удостоверение на прицеп
Записаться в автошколу и по завершении обучения оформить права на прицеп не получится. Подкатегория Е открывается к той категории водительских прав, которая уже получена не менее года назад, без стажа подкатегорию не открывают. Пройти обучение на получение прав с категорией Е можно только в лицензированном учебном заведении. Продолжительность курсов варьируется от 1 до 1,5 месяцев, включает изучение теории и практические занятия. Неудача на экзамене теоретической или практической части, грозит пересдачей через неделю. Два провала на экзамене позволяют пересдать только через месяц.
Обозначения в водительском удостоверении с 2011 года:
- Категория ВЕ — легковой автомобиль с прицепом. Масса сопряженного состава не превышает 3,5 т.
- Категория СЕ — грузовая автомашина не более 3,5т с прицепом, разрешенная масс которого не более 750 кг.
- Категория С1Е — грузовая автомашина от 3,5т до 7,5т с прицепом до 750 кг. Общая разрешенная масса автопоезда — до 12 т.
- Категория DЕ — пассажирский автобус, где больше 8 сидячих мест, с прицепом общей массой до 750 кг.
- Категория D1Е —автобусы, другие машины, количество пассажирских мест от 8 до 16, с прицепом до 750 кг. Максимальный вес транспортного состава не превышает 12 т.
Заказать права
Категории DЕ, D1Е доступны для водителей по достижении 21 года и наличии водительского стажа с категорией D не менее года.
Практика показывает, что неудачи на экзаменах случаются и с водителями с многолетним стажем вождения: напряженный график работы, отсутствие выходных делают свое дело.
Для водителей со стажем, которые в силу профессии имеют богатый опыт управления транспортными средствами в рамках полученных категорий, предлагаем сэкономить время и купить водительские права на управление ТС с прицепом. Оформление заявки в режиме онлайн не отнимет больше 10 минут, но поможет сохранить свободное время, душевное спокойствие и быстрее приступить к желаемой работе.
- Приемлемая цена 27000 ₽
- Небольшой аванс в 2500 ₽
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Заполните заявку, чтобы заказать права с категорией Е, менеджер обработает информацию и созвонится, чтобы уточнить детали. Водительские удостоверения изготавливаются на официальном бланке, присутствуют регламентированные степени защиты, регистрационный номер проходить проверку по рабочим базам ГИБДД и МРЭО. После того, как заявка зарегистрирована, заказчик вносит предоплату. Окончательный расчет водитель, оформивший заявку на получение подкатегории Е, делает после того, как самостоятельно убеждается в соответствии водительского удостоверения: проверка легальности по базе, правильности внесения персональных данных. Срок доставки водительских прав, сопроводительного комплекта составляет два – три дня, в зависимости от удаленности населенного пункта, работаем по территории РФ. Кроме водительских прав, курьер доставит свидетельство о прохождении обучения в автошколе, экзаменационную карточку, заключение медицинской комиссии.
Оставьте на сайте заявку на получение водительских прав категории Е, менеджер обработает поступившие сведения, свяжется для уточнения деталей — заказчику остается только дождаться курьерской доставки. Опыт работы с водительскими документам в течение нескольких лет доказывает, что нет неразрешимых ситуаций. Изготовим водительское удостоверение и в том случае, когда водитель отстранен от управления ТС по решению суда. Заполните бланк заказа водительских прав выбранной категории, остальную работу сделает сотрудник компании.