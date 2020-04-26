Купить права категории Е на прицеп

Категория Е — не отдельная категория водительских прав, а обозначение подкатегории, которая добавляется к любой, ранее полученной и отмеченной в водительском удостоверении, при условии водительского стажа от 1 года. Полученная подкатегория дает водителю право управлять транспортным средством с прицепом, разрешенная масса которого превышает 750 кг.

Если прицеп легче — дополнительные обозначения в правах не нужны, проходить обучение и повышать водительское мастерство не требуется.

Получить права на управление автомобиля с прицепом требуется по той причине, что прицепное устройство с массой, превышающей 750 кг влияет на траекторию транспортного средства. Управлять автопоездом сложнее, чем транспортным средством любой категории без дополнительной нагрузки: автопоезд ведет себя иначе на неровном дорожном покрытии, в гололед, требует определенных навыков парковки и маневрирования. Неопытный водитель по незнанию не учитывает этого факта, что приводит к созданию аварийной ситуации.

Водитель, решивший повысить квалификацию и сесть за руль машины –тягача с тяжелым прицепом, обязан пройти теоретическое обучение в автошколе, откатать положенные часы в компании с инструктором по вождению, собрать медицинские справки, и, как результат, получить подкатегорию Е в новом водительском удостоверении.